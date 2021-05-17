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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил парламенту определиться с решением по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

За это решение проголосовали 13 членов комитета, один против и один воздержался, передает УНИАН.

Перед этим комитет не смог принять решение о рекомендации ВР поддержать представление об отставке Степанова. Такое решение поддержали только семь нардепов, семь - воздержались, а один был против. В частности, председатель профильного комитета Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа») голосовал за поддержку решения об отставке Степанова.

Так, решение комитета открывает парламенту возможность для рассмотрения вопроса об отставке Степанова с должности министра.

Напомним, 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. 

Степанов заявил, что не писал заявления на увольнение.
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