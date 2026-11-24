Українські військові не переходили державний кордон із Росією на північному напрямку та не брали під контроль населені пункти в Курській області. Інформація про нібито таку операцію, яка поширилася в соцмережах із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), не відповідає дійсності, повідомили у 8-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У корпусі пояснили, що бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. Ймовірно, приводом для появи неправдивих повідомлень стало неправильне трактування інформації про покращення тактичного положення українських підрозділів на одній із ділянок фронту.

Водночас у ДШВ наголосили, що таке покращення не означає проведення операції чи наступу в смузі відповідальності 8-го корпусу на Північно-Слобожанському напрямку.

У корпусі не стали коментувати поточну лінію зіткнення та повідомлення про просування військ, пояснивши, що розголошення такої інформації може зашкодити Силам оборони.

Там також нагадали, що ЗСУ повідомляють про проведені операції лише в тому обсязі й у той час, коли це не становить загрози для військових.

Окремо десантники застерегли від поширення анонімних повідомлень про нібито «гучні перемоги». За їхніми словами, вигадані операції так само шкодять інформаційному простору, як і неправдиві повідомлення про поразки, оскільки створюють у суспільстві невиправдані очікування, які згодом можуть обернутися розчаруванням.

У ДШВ закликали не вигадувати військових операцій і орієнтуватися на офіційні повідомлення Збройних сил України.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулися на Запоріжжі, а ЗСУ відкинули ворога на Харківщині.