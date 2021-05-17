В Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано 2136 новых случаев коронавирусной болезни, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 1260 человек; летальных случаев - 109; выздоровели - 6869 человек; проведено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944). За все время пандемии в Украине заболели 2156000 человек; 1864593 – выздоровели; летальных случаев - 48184; проведено ПЦР-тестов - 9851754.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

2230 человек привито против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине.

940 160 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).