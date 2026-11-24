У Києві відбулася перша Капеланська конференція «Віра, що перемагає», яку ініціював Християнський корпус. Військові капелани та духовні лідери різних конфесій обговорили зміцнення духовної стійкості воїнів, захист християнських цінностей і законодавство про капеланство.

Серед учасників конференції – керівник служби військового капеланства ГУР МО України Костянтин Холодов, начальник служби військового капеланства Сил ТрО ЗСУ полковник Володимир Матвійчук, уповноважений від начальника служби військового капеланства НГУ лейтенант Олексій Семанін. Звернення до учасників конференції записав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. До роботи конференції долучилися також штатні військові капелани, капелани-добровольці та священнослужителі різних християнських конфесій.

«У лавах підрозділів Християнського корпусу пліч-о-пліч захищають Україну бійці різних християнських конфесій, – наголосив засновник Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк. – Незалежно від конфесійної належності, їх об’єднують спільні фундаментальні цінності: віра в Бога, вірність Євангелію, прагнення до миру та справедливості, а також усвідомлення захисту Батьківщини як високої відповідальності перед Богом та українським народом. Саме ця духовна основа робить Християнський корпус єдиним і непохитним братерством. Тому ми й виступили ініціаторами цієї зустрічі: досвід єдності, який ми щодня бачимо у своїх підрозділах, має стати надбанням усього капеланського служіння України».

Костянтин Холодов, керівник служби військового капеланства ГУР МО України: «Капелан тоді капелан, коли він у підрозділі постійно, коли він живе бідами своїх побратимів, коли він живе радощами своїх побратимів. В нього повинні бути телефони кожного дружини, або матері, або близької родини. Він повинен бути з усіма на зв’язку. Його повинні всі знати. Він повинен знати, що робиться в душі солдата, чим він живе. Капелан – по суті, нерв підрозділу…»

За підсумками роботи учасники конференції домовилися про започаткування щорічних капеланських конференцій на базі Християнського корпусу, а також про створення окремої робочої групи для аналізу практики застосування Закону України «Про Службу військового капеланства» та пов’язаних із ним нормативно-правових актів. Ініціатива Християнського корпусу під назвою «Капелан поруч на всьому шляху захисника» передбачатиме збирання практичних зауважень від всіх учасників капеланського служіння і вироблення на їхній основі конкретних пропозицій. Уже зараз всі охочі зможуть надіслати свої пропозиції через форму зворотного зв’язку на сайті Християнського корпусу.

Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».