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В день 30-летия независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация».

«Как и обещали, никаких бумаг для государственных органов. Ни один (орган, - ред.) не сможет требовать от граждан Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы «государство без бумаги» было действительно не на бумаге», - заявил президент.
ForUm

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