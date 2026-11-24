Галицький районний суд Львова у вівторок, 24 листопада, продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави підозрюваній у скоєнні теракту Ірині Саветіній - до 23 січня 2027 року включно. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що Ірину Саветіну доправили до зали суду в супроводі Нацгвардії. На засіданні серед присутніх були прокурор Олег Телефанко, адвокат обвинуваченої Андрій Яцишин та колегія суддів на чолі з суддею Людмилою Мироненко..

Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Адвокат обвинуваченої Яцишин просив застосувати альтернативний запобіжний захід - домашній арешт з носінням електронного браслета, аргументуючи тим, що жінка має постійне місце проживання та жила разом з мамою.

Саветіна підтримала позицію захисника і заявила, що ніколи не мала наміру тікати за кордон і не планує цього робити.

Після розгляду клопотань суд пішов у нарадчу кімнату. Повернувшись, ухвалив продовжити обвинуваченій запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави до 23 січня 2027 року включно.

Також мама загиблої 23-річної поліцейської Вікторії Шпильки Наталія подала цивільний позов про компенсацію моральної шкоди.

«Внаслідок протиправних дій обвинуваченої мені завдано тяжкої моральної шкоди, яка полягає у втраті доньки, пережитті глибоких душевних страждань, емоційному потрясінні та неможливості змиритися з її загибеллю. Втрата доньки є непоправною та незворотньою для мого життя. Прошу суд долучити цивільний позов про відшкодування моральної шкоди», — заявила вона.

Наступні засідання відбудуться 5 січня та 12 січня.

ForUA нагадує, уночі 22 лютого у Львові пролунали вибухи. Повітряної тривоги в місті на той час не було. У поліції заявили, що вибухи сталися після прибуття патрульних на виклик.

Попередньо вдалося встановити, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська.

Вранці в МВС заявили про затримання ймовірної підривниці. Нею виявилася 33-річна жителька Рівненщини. Затримали зловмисницю на території контрольованого прикордонного району міста Старий Самбір Львівської області.

Суд узяв під варту підозрювану у скоєнні теракту в центрі Львова.