Постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива, заявили в Министерстве экономики.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2021 № 474 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 №341 и от 9 декабря 2020 №1236» введено установление максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо. Действие этого постановления распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением от 22 апреля 2020 №341 «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения», а именно на бензин марки а-92, бензин марки а-95 и дизельное топливо.

«Требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе по их обозначению (маркировке), определены Техническим регламентом о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 № 927, в соответствии с которым обозначения «брендового премиального» топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак)», - говорится в сообщении.

Таким образом, под установку максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное» топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которое предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее.