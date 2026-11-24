Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю німецькому виданню Welt, яке вийшло 22 листопада, заявив про нестабільну швидкість на фронті військового пакету Starlink – Starshield.

Сирський прокоментував роботу сервісу в контексті запитання про те, якою є поточна ситуація в Україні. Журналіст зазначив, що уряд США постійно запевняє, що немає жодних обмежень щодо Starshield.

Ексголовком відповів, що всі командири сказали йому, що сервіс нестабільний із 14 жовтня. За його словами, це означає, що якість швидкості передання даних стала непередбачуваною: іноді це працює добре, але потім швидкість передання даних раптово знижується. Сирський підкреслив, що це не має нічого спільного з погодою.

Він наголосив, що такий зв'язок погіршує відстеження цілей та впливає на точність українських ударів – вона вже не така висока, також зростає кількість втрачених Україною безпілотників.

Сирський також поділився, що Україна розглядає різні речі, наприклад, іншу систему наведення, яка не пропонує такої ж якості швидкості передання даних, але є стабільнішою, коли українські об'єкти перебувають у повітрі. Розповісти, наскільки зростає це число, публічно він відмовився.

Водночас він висловив переконання, що удари вглиб території країни-агресора Росії були і є найефективнішим засобом зниження здатності Кремля вести війну. Ексголовком зазначив, що ЗСУ націлюються лише на військові або військово-промислові об'єкти ворога, що виробляють вибухівку, ракети, боєприпаси чи інші матеріали, а також нафтопереробні заводи, які фінансують воєнну машину РФ.