Обсягу вакцин проти грипу, які надійшли в Україну цього сезону, має вистачити для вакцинації громадян. Водночас наявність препаратів у конкретних аптеках варто уточнювати заздалегідь, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Олександр Чепурний. За його словами, кількість вакцин розраховували з огляду на те, скільки українців зазвичай щороку роблять щеплення проти грипу.

Чепурний пояснив, що цього року постачання вакцин затрималося через перехід виробників із тривалентних на чотиривалентні препарати відповідно до оновлених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). При цьому затримки виникли не лише в Україні, а й в інших країнах світу.

У листопаді вакцини вже почали надходити на український ринок. За словами представника МОЗ, державний контроль якості пройшли понад 250 тисяч доз препаратів французького та корейського виробництва. Вони можуть надходити у комерційний продаж.

Заступник міністра також уточнив, що МОЗ не регулює розподіл комерційних вакцин між аптеками. Цим займаються постачальники, орієнтуючись на попит. Тому в різних містах і регіонах доступність препаратів може відрізнятися.

Водночас обидві вакцини, французького та корейського виробництва, розроблені з урахуванням прогнозованих штамів вірусу, які циркулюють у нинішньому епідемічному сезоні. За запевненням Чепурного, вони однаково ефективні.

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