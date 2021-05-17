55% украинцев считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. 25% - поддерживают назначение нового главы министерства. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% - противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, 14 мая в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.

Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.