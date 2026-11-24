Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

Про це він сказав у вівторок, 24 листопада, в Ужгороді під час спільного з президентом Володимиром Зеленським вшанування пам’яті полеглих українських захисників, передає Ukrinform.

«Сьогодні ми будуємо відносини між нашими країнами, які отримують нову історію. І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини», - заявив Мадяр.

Він також подякував Зеленському за можливість разом вшанувати пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи країну від російської агресії.

Угорський прем’єр нагадав, що вперше відвідав це кладовище у 2024 році, коли ще був опозиційним політиком. Тоді він прибув до України після російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

«Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло», - додав він.

Як повідомляв ForUA, 24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття з першим візитом до України на посаді глави уряду. В Ужгороді він разом із Президентом Володимиром Зеленським поклав квіти до меморіалу полеглим захисникам України на Пагорбі слави.