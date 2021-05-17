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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подписали меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции (Ассоциированное трио), передает УНИАН.

Кулеба отметил, что подписанный документ создает Ассоциированное трио.

«Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран по вопросам европейской интеграции. Это новая инициатива, и она очень своевременная, и это решение очень своевременное, которое поможет трем нашим странам более эффективно двигаться вместе вперед по пути европейской интеграции», - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с Евросоюзом.

«Мы все сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации, и мы, конечно, хотели бы стать членами Европейского Союза в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться к пути европейской интеграции», - добавил Кулеба.

Он отметил, что Ассоциированное трио предусматривает три основных элемента: структурирование консультаций по евроинтеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координация позиции в рамках «Восточного партнерства».

Кулеба отметил, что подписание меморандума свидетельствует об общей повестке дня в движении в Евросоюз и о намерении воплотить в жизнь европейскую перспективу трех стран и реализовать амбиции членства.

В частности, Украина, Молдова и Грузия будут работать в сфере секторального сотрудничества и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

«Мы сегодня согласились, что это будет основным акцентом в работе нашего Ассоциированного трио», - сказал Кулеба.

Он заявил, что, учитывая серьезные вызовы в сфере безопасности, перед которыми стоят три страны, сегодня по сути было согласовано развитие направления по вопросам безопасности в совместной работе с целью поддержания стабильности в регионе.

«Ассоциированное трио должно сыграть важную роль для того, чтобы подготовить следующую встречу «Восточного партнерства». Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели очень амбициозны и очень важны для нашего движения в направлении Евросоюза, и мы считаем, что мы должны углублять отношения с ЕС. Мы должны пересмотреть все наши отношения и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намерения будут основным интересом в работе всех наших партнеров», - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Ассоциированное трио является сигналом, что нет альтернативы евроинтеграции для Украины, Грузии и Молдовы.

«И нет альтернативы и для Европы, потому что она должна воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», - подытожил Кулеба.
ForUm

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