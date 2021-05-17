Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал заявления на увольнение и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан.

«У меня в жизни есть принцип - завершать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решения. Это соответствует демократическим принципам формирования органов власти в европейской стране», - сообщил Степанов в своем видеообращении в понедельник, 17 мая, передает УНИАН.

По словам министра, между ним и коллегами «иногда возникали споры», поскольку он, по его словам, всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов.

«Убежден, нет ничего дороже жизни наших граждан. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимание. Однако события последних дней заставляют меня высказать свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду. Поскольку твердо убежден, что реформы должны задумываться и реализовываться профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду», - заявил Степанов.

Он добавил, что 2020 год запомнился не только «бессонными ночами медиков, которые в режиме 24 на 7 спасали жизни украинцев», но и «перманентной подковерной борьбой» против тех изменений, которые вводила его команда.

«По моему глубокому убеждению, нормальная медицина - это когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить свою семью. Поэтому моя борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков шла в разрез с их идеологией врача-крепостного, находящегося в полной зависимости от медицинских бюрократов. Моя формула качественного и медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не соответствовала их представлению расточительности. Мои решения лечить украинцев в Украине - их привычке к самообогащению и паразитированию. Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу», - сказал министр.

Напомним, 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.