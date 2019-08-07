В Офисе президента под председательством главы государства прошло совещание в связи с нарушением оккупантами перемирие на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.

Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Зеленский в разговоре с Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев нет необходимости вносить изменения в Конституцию страны.

В Кремле заявили, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились активизировать работу по освобождению удерживаемых лиц.

В официальном издании Верховной Рады Голос Украины в среду, 7 августа, опубликованы официальные списки народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

В Анкаре состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешений для переселенцев на посещение Крыма.

В ответ на петицию с призывом уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что Богдан уже уволен.

С начала перемирия 21 июля на Донбассе погибли шесть военных, девять – получили ранения. Об этом в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Представители оккупационной власти «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Копцева пришли в Станицу Луганскую и заявили, что хотят контролировать город Счастье.

В Службе безопасности заявляют, что задержание в Станице Луганской Дейнего и Ольги Копцевой стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей.

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в уголовном производстве по факту внесения министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности после начала работы Верховной Рады 9-го созыва.

Названы имена бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, погибших во время обстрелов российскими оккупационными войсками украинских позиций возле Павлополя 6 августа.