Європейські лідери повинні вести прямі переговори з Путіним після безвідповідального перекладання відповідальності за перемовини з Росією на адміністрацію США.

Президент Фінляндії Олександр Стубб, який минулого місяця розмовляв з Путіним телефоном, заявив, що американські переговорники заслуговують на визнання за відновлення переговорів між Москвою та Києвом і за підтримку участі Європи в майбутніх переговорах, повідомляє FT.

"Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним. Тепер, коли ми маємо рамки, я вважаю, що європейські лідери повинні безпосередньо взаємодіяти з Путіним, доносячи одне й те саме послання та дотримуючись спільних тез", – сказав Стубб.

Він зазначив, що Європа перебуває на роздоріжжі між повторенням Ялтинської угоди 1945 року, яка спрямувала Центральну та Східну Європу в радянську орбіту, та Гельсінських угод 1975 року, які пом’якшили напруженість між Сходом і Заходом та сприяли національному суверенітету, територіальній цілісності та правам людини.

На запитання, чи перебувають США в Ялтинському таборі, Стубб відповів, що сподівається, що ні.

"Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Ймовірно, зараз вони більше схиляються до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського. Але це не заважає нам вести діалог, і я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Ми маємо розуміти, що Росія не виграла цю війну. І, чесно кажучи, вона її й не виграє", – сказав він.

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