В ответ на петицию с призывом уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что Богдан уже уволен.

«Согласно статье 40 Конституции Украины и статьи 23-1 Закона Украины «Об обращении граждан» мною рассмотрена размещенная на сайте официального интернет-представительства Президента Украины электронная петиция об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации Президента, которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 № 434 Богдан освобожден от должности Главы Администрации Президента Украины», - говорится в ответе Зеленского.

Напомним, Зеленский после своей инаугурации переформатировал Администрацию президента в Офис президента.

Андрей Богдан, который был главой АП, возглавил ОП.

1 августа СМИ распространили информацию о заявлении об увольнении Богдана.

Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.