Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешений для переселенцев на посещение Крыма.

Об этом он заявил в Анкаре во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, украина привлекала и в дальнейшем будет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, одновременно украинская власть внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской агрессии.

«Уверяю вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Также мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», - резюмировал глава государства.