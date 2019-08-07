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6 августа. Картина дня 32

Представители оккупационной власти «ЛНР» пришли в Станицу Луганскую и заявили, что хотят контролировать город Счастье. Они также угрожали журналистам «5 канала», которые сняли их на камеру, сообщает Укринформ.

«Во вторник, 6 августа, представители террористов «ЛНР», которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили съемочной группе, что оккупационная власть, якобы в соответствии с Минскими соглашениями, должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья», - говорится в сюжете.

На видео можно увидеть, как пособники террористов, так называемый министр иностранных дел «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Копцева, в хамской манере пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны придерживаться территории, очерченной линией разграничения.

«Согласно с Минскими договоренностями, Станица и Счастье наши», – сказал Дейнего, после чего ему напомнили, что линия разграничения по соглашениям проходит по середине реки Северский Донец.

Кроме того, Копцева заявила журналистам, чтобы «развернули камеры на 180 градусов, быстро!» и толкнула оператора.

Видео вызвало немалый резонанс в соцсетях.

Как известно, мост в Станице Луганской пока не будут ремонтировать из-за отсутствия гарантий тишины от оккупантов. Сейчас вокруг контрольного пункта въезда-выезда саперы ГСЧС продолжают разминирование территории.
ForUm

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