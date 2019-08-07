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В Анкаре состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

На площади перед Дворцом президента прозвучали гимны двух стран.

После этого главы государств осмотрели строй воинов почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате «с глазу на глаз». Также запланированы украинско-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе.
ForUm

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