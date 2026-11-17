Toyota Corolla очолила рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 року за версією британського видання Fleet News. До першої десятки потрапили також моделі BMW, Tesla, Kia, Lexus та Hyundai.

Рейтинг сформували на основі статистики корпоративних автопарків. Експерти оцінювали, як часто автомобілі потребують позапланового ремонту та скільки часу проводять на СТО через несправності.

Під час дослідження враховували два основні показники: кількість днів простою через непередбачені поломки та частоту гарантійних звернень протягом останніх 12 місяців.

До десятки найнадійніших автомобілів 2026 року увійшли:

1. Toyota Corolla;

2. BMW 3 Series;

3. Tesla Model 3;

4. BMW i4;

5. Kia Sportage;

6. Lexus NX;

7. Polestar 2;

8. Tesla Model Y;

9. Toyota RAV4;

10. Hyundai Tucson.

Таким чином, перші три позиції посіли Toyota Corolla, BMW 3 Series та електрична Tesla Model 3.

У рейтингу представлені автомобілі різних класів — від седанів до кросоверів та електромобілів. Найбільше моделей у десятці мають Toyota, BMW і Tesla — по дві від кожного виробника.

Експерти зазначають, що дослідження відображає реальний досвід експлуатації автомобілів у корпоративних автопарках. Водночас його результати не варто автоматично переносити на всі автомобілі цих моделей, адже надійність залежить також від року випуску, комплектації та умов використання.

Як повідомляло раніше ForUa, названо 5 автомобілів із рекордним ресурсом.