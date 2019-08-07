Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата». Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Зеленский проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

Президент Украины также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное.

Кроме того, Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которой призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращении моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

Макрон выразил полную поддержку инициативе Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Также 7 августа он позвонил президенту РФ Путину по этому поводу.

В Берлине заявили, что не готовы сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата».