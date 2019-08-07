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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев нет необходимости вносить изменения в Конституцию страны.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы украинского государства. 

«Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», - говорится в сообщении. 

Также стороны договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».  

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Также 7 августа он позвонил президенту РФ Путину по этому поводу.
ForUm

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