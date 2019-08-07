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Во время обстрелов российскими оккупационными войсками украинских позиций возле Павлополя 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на волонтеров «Книги памяти» и страницы в соцсетях местных органов власти.

Как информируют в пресс службе Черниговского областного военного комиссариата, старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика.

Матрос Владислав Рак родился 1998 года. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил в должности гранатометчика.

Солдат Сергей Шандра родился в 1995 году. Из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

По сообщениям местных СМИ, у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, с семьей проживает отдельно.

Матрос Василий Курдов - из села Анновка Братского района Николаевской области.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Кроме того, 7 августа он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

 
ForUm

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