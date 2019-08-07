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С начала перемирия 21 июля на Донбассе погибли шесть военных, девять – получили ранения. Об этом в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает 112 Украина. 

«Вообще, с начала объявленного перемирия, с 21 июля, в ВСУ в районе выполнения задач ООС погибли 6 военнослужащих ВСУ, а также ранены 9 военнослужащих. В этом месяце - 4 военнослужащих, которые погибли вчера. Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», - отметил Хомчак. 

Глава Генштаба заявил, что в свою очередь ВСУ придерживаются объявленного 21 июля перемирия. 

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

В Донецкой и Луганской областях в районе проведения ООС 21 июля с 00:01 начался  «режим тишины» в соответствии с решением ТКГ в Минске.
ForUm

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