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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности после начала работы Верховной Рады 9-го созыва.

«Как только новый парламент соберется... я подам заявление об отставке», - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам Луценко, он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера.

«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», - отметил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, «которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее».

«Сделаю это потому, что считаю себя плохим генпрокурором... я пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на 4 млрд долларов», - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в политику, генпрокурор сыронизировал, что «никогда и не отходил». «Буду ли заниматься партийной деятельностью – еще не решил», - признался Луценко.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, генпрокурор сказал, что в НАБУ «до 15 дел», в которых он фигурирует.  

Напомним, ранее Луценко называл незаконным представление на свое увольнение.
ForUm

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