Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Німеччина вп'яте долучається до механізму PURL, через який європейські держави фінансують закупівлю американського озброєння для України, повідомляє "Європейська правда".

"Разом з Норвегією ми робимо це за допомогою ще одного так званого пакета PURL. Ми купуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів США", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, новий пакет буде спрямований насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

"Основна увага в пакеті приділяється протиповітряній обороні, особливо керованим ракетам для систем Patriot 2 і 3", – наголосив він.

Німеччина готує інтеграцію ракет IRIS-T у системи протиповітряної оборони NASAMS, які постачаються з Норвегії в Україну – ця робота вже триває.

Німеччина надає Україні нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Міністр наголосив, що необхідність посилення української ППО пов'язана з російськими атаками на цивільну інфраструктуру напередодні зими.