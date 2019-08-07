Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штабе бывшего главы государства.

«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», - сказал представитель штаба. В то же время, утверждал собеседник, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Бойцы спецподразделений Кыргызстана начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад. Во время штурма расположенного в селе Кой-Таш дома экс-президента ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. «К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди возводят баррикады и пытаются прорваться внутрь дома», - отметил собеседник.