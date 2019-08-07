также в разделеМир
Сегодня 11-я годовщина вооруженной агрессии России против Грузии 23
Полиция Британии изучает роль Путина в нападении в Солсбери 23
ЕС не видит оснований для дальнейших переговоров по Brexit 23
США запретили безвизовый въезд лицам, посещавшим КНДР 23
ООН: Хакеры из КНДР похитили $2 миллиарда 23
В МВФ подсчитали убытки РФ от санкций 38
В России супругов хотят лишить родительских прав из-за участия в протесте 36
В Брюсселе готовятся к «жестокому» Brexit 24
Взрывы на складе боеприпасов в РФ прекратились 21
США объявили Китай валютным манипулятором 156
Число жертв стрельбы в Техасе возросло 18
Совет ЕС утвердил нового главу дипломатического ведомства 26
В РФ загорелись склады боеприпасов, эвакуированы тысячи людей 143
Глава ЦИК Беларуси назвала возможную дату выборов президента 28
В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам 26
Эрдоган анонсировал новую АТО в Сирии 26
Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ 33
РФ обвинила США во вмешательстве во внутреннюю политику 64

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штабе бывшего главы государства.

«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», - сказал представитель штаба. В то же время, утверждал собеседник, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Бойцы спецподразделений Кыргызстана начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад. Во время штурма расположенного в селе Кой-Таш дома экс-президента ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. «К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди возводят баррикады и пытаются прорваться внутрь дома», - отметил собеседник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1233 грн.
11
Теги