Путін на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені може обговорити з президентом США Дональдом Трампом організацію гуманітарної місії у Костянтинівці.

Ідею провести гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках Путін висловив 12 листопада 2026 року під час зустрічі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє "Європейська правда".

Він запропонував організувати п'ятиденне перемир'я для евакуації цивільних, які, за його твердженням, залишаються в місті. Однак Україна побоюється, що РФ може використати таку операцію для того, щоб посилити свої позиції в Костянтинівці та повністю її окупувати.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що з української сторони поки не надходило жодних сигналів щодо готовності до проведення цієї гуманітарної місії.

"Безумовно, не можна виключати, що це питання під час спілкування з Трампом буде порушуватися", - заявив він.

Фото: Фокус.