Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Об этом он сказал в интервью на 24 канале, передает Украинская правда.

По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в стране военной вертикали – не только военной прокуратуры, но и военных судов, военной юстиции.

Но Рябошапка выступает против этого.

«Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», - сказал он.

Относительно реформирования прокуратуры, Рябошапка отметил, что надо прокуратуру переориентировать на совершенно другие задачи: на защиту людей и бизнеса, а не «крышевание преступности».

«Процесс будет очень тяжелый и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим», - добавил заместитель главы ОП.

Он пояснил, что планируются изменения в работе офиса генпрокурора и обновления всех органов прокуратуры, в частности, областных и местных.

Кроме того Рябошапка добавил, что планируется создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные прокуратуры.

«Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта», - сказал он.

По его словам, если будет политическая воля, все можно будет сделать быстро и качественно.

Напомним, 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.