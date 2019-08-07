Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться «нормандской четверкой», посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - сказал он.

Зеленский также поднял тему разминирования для строительства моста в Станице Луганской и освобождения пленных.

Президент не стал отвечать на вопросы, заявив, что все детали разговора будут опубликованы в пресс-релизе.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.