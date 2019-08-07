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Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в уголовном производстве по факту внесения министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд», - говорится в сообщении.

По данным следствия, министр не внес в электронных деклараций за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств на почти 1,25 млн долл. США.

Напомним, в июле Насалику сообщили о подозрении.
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