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Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились активизировать работу по освобождению удерживаемых лиц, сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате», - говорится в сообщении.

Путин заявил, что для деэскалации конфликта «необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».  

«Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате», - заявили в Крмеле.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Также 7 августа он позвонил президенту РФ Путину по этому поводу.
ForUm

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