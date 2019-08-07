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В Офисе Президента под председательством главы государства Владимира Зеленского проходит совещание в связи с нарушением оккупантами перемирие на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.

В совещании принимают представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, СНБО, сообщает Укринформ.

Как сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, по итогам совещания состоится подход к прессе главы государства и руководителя Генштаба Руслана Хомчака.

После брифинга Зеленский отбывает с официальным визитом в Турцию.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.
ForUm

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