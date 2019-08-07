В официальном издании Верховной Рады Голос Украины в среду, 7 августа, опубликованы официальные списки народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Отмечается, что список печатается на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с представленными ею оригиналами.

Напомним, 3 августа ЦИК объявила 225 парламентариев, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. По состоянию на 5 августа ЦИК также признала избранными 198 нардепов в одномандатных избирательных округах.

В этом составе ВР будут 424 нардепа, из которых 254 – избранные по партийным спискам или в мажоритарных округах от партии «Слуга народа».