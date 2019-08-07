В Службе безопасности заявляют, что задержание в Станице Луганской представителей оккупационной власти «ЛНР» Владислава Дейнего и Ольги Копцевой стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей.

«Появление вблизи КПВВ «Станица Луганская» «парламентариев» квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Копцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ напомнили, что расследуют уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР». «Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом», – подытожил в спецслужбе.

Напомним, 6 августа представители оккупационной власти «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Копцева пришли в Станицу Луганскую и заявили, что хотят контролировать город Счастье.