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Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске не смогла согласовать введение «хлебного» перемирия и освобождение пленных. 

В Харьковской области в ходе тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой разбился самолет Л-39, пилот успел успешно катапультироваться.

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала кандидатом на парламентские выборы бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. 

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева заявил, что в случае возврата экс-главы АП в Украину, его должны задержать.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначения на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382).

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. 

Решение Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об установлении тарифов на передачу и диспетчеризацию электрической энергии национальной энергетической компании «Укрэнерго» делает невозможной работу новой модели рынка, сообщает пресс-служба НЭК. 

В связи с решением Конституционного суда по смягчению меры пресечения подозреваемым в терроризме и государственной измене более тысячи арестованных в Украине террористов и их пособников могут выйти на свободу, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В результате обстрела боевиков в Марьинском районе ранены двое волонтеров.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что временно исполнять обязанности главы МИД будет его заместитель Елена Зеркаль.

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась с иском в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить приказ Министерства культуры об утрате силы регистрации устава УПЦ КП.

Полицейские задержали участников международного наркокартеля и изъяли 400 кг кокаина общей стоимостью по ценам «черного рынка» почти 60 млн долларов. 

2 июля примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 «Николаев - Благовещенское» вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением «Николаев-Первомайск», за рулем которого находился 35-летний мужчина. 

По предварительной информации в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

В результате взрыва неизвестного предмета в селе Пашена Балка Днепропетровской области пострадали 6 детей.

Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому языковому закону.
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