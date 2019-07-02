Полицейские задержали участников международного наркокартеля и изъяли 400 кг кокаина общей стоимостью по ценам «черного рынка» почти 60 млн долларов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время брифинга, сообщает пресс-служба НПУ.

По словам Князева, оперативники Нацполиции разоблачили и задержали организаторов и участников международной преступной группировки, которая осуществляла контрабандные поставки кокаина на территорию нашего государства. В дальнейшем наркодельцы транспортировали наркотики в страны Европы.

«Во время документирования незаконной деятельности указанной группы лиц, установлены их связи с членами международной преступной организации, занимавшихся поставками кокаина по всему миру. Кроме того, выявлен мощный канал поставки указанного наркотического средства из Республики Колумбия на территорию Украины», - отметил Князев.

Глава ведомства сообщил, что 19 июня этого года сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции при содействии Главного следственного управления и Департамента патрульной полиции под процессуальным руководством прокуроров Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины задержали шестерых фигурантов. Среди задержанных - трое граждан других стран.

Он добавил, что иностранцы-нарушители имеют богатое криминальное прошлое. В частности, на своей родине они находились в международном розыске за совершение наркопреступлений.

По результатам масштабной спецоперации у членов международного наркокартеля изъято около 270 кг кокаина. Его стоимость по ценам «черного рынка» составляет около 40 млн долларов США.

«Мы понимали, что это не все участники преступной группы. И вчера, 1 июля, были задержаны еще трое наркодельцов, в том числе двое иностранцев. У указанных лиц изъято 130 кг кокаина. По ценам «черного рынка» - это составляет около 20 млн долларов», - подчеркнул Князев.

По результатам проведения этих двух задержаний сотрудники Национальной полиции Украины всего изъяли 400 кг кокаина. Общая стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 60 миллионов долларов.

Задержанным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Хочу отметить, что в целом с начала года сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции изъяли 925 кг героина и 675 кг кокаина. Положительные результаты работы молодого реорганизованного Департамента противодействия наркопреступности все чаще упоминаются среди мировых полицейских сообществ», - подчеркнул глава Нацполиции.