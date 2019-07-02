Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому языковому закону, сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН», - написал он в Facebook.

При согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Николенко напомнил, что 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины.

«На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине», - подчеркнул он.

Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения.

«Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы озвучить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17», - резюмировал дипломат.

Напомним, 20 мая члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый в Украине закон об исключительности украинского языка.

17 мая стало известно, что российская делегация пыталась инициировать проведение 20 мая заседание Совета Безопасности ООН относительно украинского языкового закона.

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.