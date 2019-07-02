В результате взрыва неизвестного предмета в селе Пашеная Балкапострадали 6 детей, сообщает полиция Днепропетровской области.

Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района.

Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

На месте взрыва работала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).