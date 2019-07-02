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Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске не смогла согласовать введение «хлебного» перемирия и освобождение пленных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению «хлебного» перемирия, ни договориться об освобождении удерживаемых лиц», – написал она.

По словам Олифер, украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате «всех установленных на всех установленных», но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. «Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», – сообщила она.

«По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должен согласовать СММ ОБСЕ», – отметила Олифер.

«Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной», – написала она.

 
ForUm

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