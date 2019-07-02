Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что временно исполнять обязанности главы МИД будет его заместитель Елена Зеркаль.

Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

«Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все», - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

Как сообщал ForUm, 1 июля министр иностранных дел Павел Климкин после конфликта с президентом объявил о намерении уйти в отпуск.