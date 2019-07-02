Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала кандидатом на парламентские выборы бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании, сообщает УНИАН.



Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрела документы Клюева, которому ранее отказали в регистрации, и постановила зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы.

Клюева зарегистрировали кандидатом в народные депутаты в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

Представитель «Либеральной партии» в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория.

1 июля адвокат Клюева Юрий Сухов заявил, что в Кассационном административном суде при ВС отстояно право на участие в избирательном процессе Андрея Клюева.

В то же время Верховный суд уточнил, что только обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева.