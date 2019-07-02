также в разделеВыборы
Сменить место голосования можно до 15 июля 20
Уволены двое глав районов, которые должны были «обеспечить» Кононенко результат на округе 65
Гройсман объяснил, почему не объединился с Порошенко на выборах 45
Глава ЦИК пожаловалась на давление и провокации 30
Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева 47
Верховный суд разрешил Клюеву участвовать в выборах 28
Ставленник Порошенко Недава пытается пролезть в Раду в Донецкой области 62
Суд запретил Парасюку баллотироваться в нардепы 80
ЦИК решила зарегистрировать партию Саакашвили 27
ЦИК зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в нардепы 154
Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия в выборах 27
Иво Бобул идет в Раду 39
ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня 49
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов с фамилией Зеленский 32
Верховный суд окончательно запретил Онищенко баллотироваться в Раду 41
ЦИК определила номера партий в бюллетене 393
С 15 июля подразделения МВД будут работать в усиленном режиме 37
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы 83

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала кандидатом на парламентские выборы бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании, сообщает УНИАН.

Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрела документы Клюева, которому ранее отказали в регистрации, и постановила зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы.

Клюева зарегистрировали кандидатом в народные депутаты в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

Представитель «Либеральной партии» в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория.  

1 июля адвокат Клюева Юрий Сухов заявил, что в Кассационном административном суде при ВС отстояно право на участие в избирательном процессе Андрея Клюева.

В то же время Верховный суд уточнил, что только обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги