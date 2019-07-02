Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначения на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Указанные представления Глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», - говорится в письме в парламент от 1 июля.

Напомним, 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов. 17 мая он написал заявление об отставке.