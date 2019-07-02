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Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск, сообщает «Сегодня».

«Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС», — сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Напомним, 30 июня в Брюсселе лидеры 28 стран Евросоюза собрались на экстренный саммит для согласования кандидатов на пять ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента.

Предыдущий саммит стран ЕС состоялся 20 июня, однако лидеры стран-членов ЕС не смогли избрать нового главу Еврокомиссии.

1 июля глава Европейского совета Дональд Туск приостановил саммит.
ForUm

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