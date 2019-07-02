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Решение Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об установлении тарифов на передачу и диспетчеризацию электрической энергии национальной энергетической компании «Укрэнерго» делает невозможной работу новой модели рынка, сообщает пресс-служба НЭК. 

«Именно в день старта нового рынка, 1 июля, Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска АО «Никопольский завод ферросплавов» (№640/11330/19). Суд приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие», – говорится в сообщении.

Руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук пояснил, что решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановлены постановления регулятора, которые были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка. «Почему? Ранее в нашем тарифе потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП «Энергорынок», которое больше не функционирует в новой модели рынка. Через «Энергорынок» уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированному зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)», – подчеркнул он.

«Кроме того, через наш тариф покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующим компаниям ОЭС Украины для обеспечения необходимого уровня резервов. Именно для того, чтобы обеспечить функционирование новой модели рынка, в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК «Укрэнерго» регулятор и включил указанные расходы, фактически переложив ответственность с ГП «Энергорынок» на системного оператора. Поэтому эти тарифы не влияют на расчет прогнозной стоимости электроэнергии», – сообщил Ковальчук.

Он подчеркнул, что неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по «зеленым» тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержание резервов в ОЭС Украины. «А значит исключает функционирование новой модели рынка», – подытожил Ковальчук.

Как ранее сообщал ForUm, 24 июня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), были приняты решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Речь идет о принятии изменений к постановлениям №307 и 308, касающиеся Правил рынка и Правил рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. 
ForUm

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