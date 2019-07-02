также в разделеОбщество
Украинский паспорт потерял позиции в рейтинге Henley&Partners 17
Климкин сказал, кто будет руководить МИД во время его отпуска 36
Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу о хищениях в Нафтогазе 18
Чехия расследует участие 20 своих граждан в войне на Донбассе 18
В венгерском городе Сегед открыли почетное Генконсульство Украины 15
«Надзвичайні новини»: Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена 56
Полиция нашла харьковских «минеров» в Киеве 27
Украинцев предупреждают о грозах и шквалах 32
1 июля. Картина дня 27
Шацкие озера превращают в курорт – до конца года обещают очистные сооружения 50
Аэропорт Каира исправил написание украинской столицы 17
Завтра в Украине пройдут дожди 54
Прокуратура сообщила о подозрении главарю «ЛНР» Пасечнику 28
Полицейские из Мелитополя вымогали от предпринимательницы $10 тысяч 57
Аласанию восстановили в должности главы правления НОТУ 32
«Истица» к SkyUp написала заявление об отказе от иска 15
Данилюк: РФ усиливает готовность к наступательным действиям в Украине 50
В Вышгороде мужчина устроил стрельбу во время съемок «Битвы экстрасенсов» 42

В связи с решением Конституционного суда по смягчению меры пресечения подозреваемым в терроризме и государственной измене более тысячи арестованных в Украине террористов и их пособников могут выйти на свободу, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов «ЛНР», которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн», - написал он в Facebook.

Это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.

«О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные – известно», - добавил Луценко.

По словам генпрокурора, в связи с этим решением КС в зоне риска –  более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.

«Завтра – суд над самым ценным для Кремля арестантом гр. Вышинским. На днях - апелляция Ефремову», - написал Луценко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги