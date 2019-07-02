В связи с решением Конституционного суда по смягчению меры пресечения подозреваемым в терроризме и государственной измене более тысячи арестованных в Украине террористов и их пособников могут выйти на свободу, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов «ЛНР», которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс. грн», - написал он в Facebook.

Это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ.

«О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные – известно», - добавил Луценко.

По словам генпрокурора, в связи с этим решением КС в зоне риска – более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.

«Завтра – суд над самым ценным для Кремля арестантом гр. Вышинским. На днях - апелляция Ефремову», - написал Луценко.