Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Об этом заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Европейская правда».

Арьев заявил, что в Украину уже прибывают наблюдатели на внеочередные парламентские выборы от Парламентской ассамблеи Совета Европы

На уточняющий вопрос, известно ли, сколько людей прилетело, и есть ли среди них тот, кто представляет Россию, Арьев отметил, что сейчас прилетают «только представители политических групп». «Миссия не на выборы, а предвыборная. Там, кажется, будет всего лишь четыре или пять человек», - отметил он, пишет УНИАН.

Депутат уточнил, что представители политических групп есть в списке наблюдателей, но в целом в нем гораздо больше человек.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).