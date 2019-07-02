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В Харьковской области в ходе тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой разбился самолет Л-39, пилот успел успешно катапультироваться, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Около 16:00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация», – говорится в сообщшении.

Отмечается, что пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультирования. «После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков», – сообщили в университете.

Отмечается, что самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

«Благодаря уверенным действиям руководителя полетов и умелым действиям курсанта жертв и пострадавших нет. Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии», – сказано в сообщении.
ForUm

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