Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась с иском в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить приказ Министерства культуры об утрате силы регистрации устава УПЦ КП, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что УПЦ КП просит суд признать противоправным и отменить приказ от 30 января 2019 года в части, а именно «признать утратившим силу приказы Министерства культуры Украины «О регистрации устава религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» в новой редакции и «О новой редакции устава об управлении Украинской православной церкви Киевский патриархат».

Истец также просит на время рассмотрения административного производства приостановить действие оспариваемого приказа.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

24 июня Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.