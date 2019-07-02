Сегодня, 2 июля, примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 «Николаев - Благовещенское» вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением «Николаев-Первомайск», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

По предварительной информации в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесены в Едрей по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.