также в разделеПроисшествия
Под Полтавой командир взвода отбил селезенку солдату 6
Полиция установила, что взорвалось на детской площадке под Днипром 34
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое волонтеров 22
Ветер обесточил 601 село в Украине, на Ривненщине посрывал крыши 21
Полиция Киевщины ищет мать, которая выбросила младенца на помойку 28
ООС: Боевики совершили 25 обстрелов, двое военных погибли, еще двое – ранены 26
Из-за взрыва неизвестного предмета под Днипром пострадали 6 детей 67
В Коблево в доме отдыха отравились 16 детей 33
Названы имена морпехов, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля 138
На Сумщине пьяный мужчина порезал лицо 4-летней девочке 26
На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью старшеклассника 63
Обстрел боевиками санитарного авто: раненый медик скончался 77
На Донетчине боевики обстреляли авто патрульных, пострадали 2 полицейских 33
Боевики обстреляли санитарный автомобиль ООС: погиб военный 58
Из Харьковского апелляционного суда украли два системных блока 49
Пожар на Одесчине унес жизни 4 детей 27
ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 42
Взрыв «Москвича» разнес дом на Закарпатье: пострадали дед с внуком 69

Сегодня, 2 июля, примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 «Николаев - Благовещенское» вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением «Николаев-Первомайск», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

По предварительной информации в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесены в Едрей по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги